Есть определённая угроза, что исламские террористы могут атаковать место проведения мероприятия такого масштаба.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. На Западе обеспокоены тем, что запрещённая на территории России террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ), предположительно причастная к теракту в «Крокус Сити», может атаковать место проведения Олимпиады. Главное управление внутренней безопасности Франции уже рекомендовало Министерству внутренних дел страны отказаться от проведения церемонии открытия игр из-за высокого риска подвергнуть опасности участников: террористы могут врезаться в присутствующих на автомобилях или применить огнестрельное оружие.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что польские власти отправят во Францию своих солдат для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже. Планируется, что будет задействована польская оперативная группа, специализирующаяся на обнаружении взрывчатых веществ и противодействии террористическим угрозам.

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В общей сумме охранять место проведения летних Олимпийских игр могут порядка 20 тысяч военнослужащих из НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не может оказать помощь Парижу в обеспечении безопасности, поскольку Олимпиада входит в зону ответственности страны-организатора мероприятия, в данном случае - Франции.