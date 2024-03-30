Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Польша отправит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности на Олимпиаде
Есть определённая угроза, что исламские террористы могут атаковать место проведения мероприятия такого масштаба.

реклама

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. На Западе обеспокоены тем, что запрещённая на территории России террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ), предположительно причастная к теракту в «Крокус Сити», может атаковать место проведения Олимпиады. Главное управление внутренней безопасности Франции уже рекомендовало Министерству внутренних дел страны отказаться от проведения церемонии открытия игр из-за высокого риска подвергнуть опасности участников: террористы могут врезаться в присутствующих на автомобилях или применить огнестрельное оружие.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что польские власти отправят во Францию своих солдат для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже. Планируется, что будет задействована польская оперативная группа, специализирующаяся на обнаружении взрывчатых веществ и противодействии террористическим угрозам.

реклама

В общей сумме охранять место проведения летних Олимпийских игр могут порядка 20 тысяч военнослужащих из НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не может оказать помощь Парижу в обеспечении безопасности, поскольку Олимпиада входит в зону ответственности страны-организатора мероприятия, в данном случае - Франции.

#польша #франция
+
Написать комментарий (0)
Defence24: устаревшие истребители ВВС Греции могут оказаться на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
4
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
1
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
+
Xiaomi перестанет выпускать обновления для моделей Redmi Note 10 Pro
1
В ВСУ рассказали, сколько времени надо, чтобы «Циркон» долетел до любой точки на карте Украины
1
Xiaomi анонсировала две новые модели умных часов
+
Мошенники разработали новую схему фишинговых атак, нацеленную на владельцев iPhone
+
Выпущена открытая бета-версия Gothic Remaster на Unreal Engine 4
+
СК России получил доказательства причастности украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холл"
2

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
11
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
41
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
66
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
33
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
79
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

Skornilovich
07:19
7900 выше на голову!
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Сергей Анатолич
06:49
Это будет контротступление!
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
Сергей Анатолич
06:48
Может это не ИИ если вы его "учите", а програмируемый алгоритм? ИИ сам должен догадаться как пиво варить.
Искусственный Интеллект обучают варить пиво
Сергей Анатолич
06:46
Ну, хохлы готовьтесь к изъятию всех стиральных машин и микроволновок у местного насиления. Ведь именно из этой техники русские делают свои "Ланцеты", по мнению самих украинцев.
На Украине осуществили реверс-инжиниринг "Ланцета-3" и уже приступили к испытанию дрона-аналога
Castor Troy
06:31
Ссанина
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Михаил Авраменко
06:20
Очередной контрнахрюк на кладбища. Пожелаем нацикам удачи 😊
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
Ринат Гареев
06:08
40 серия для ноутбуков и для ПК совершенно разные вещи. Вот для ноутбуков обновление действительно достойное получилось. Если раньше 3050 был каким-то недоразумением для использования в старых играх ...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
FelsheR-BAN100712
06:00
Если салорейх не член, то введение членов - изнасилование по демократски! Общественность негодуэт!
DPA: Удар по военным НАТО на украинских территориях не является основанием для коллективного ответа
Эдуард Кузнецов
05:50
...и стабильность.
GIGABYTE выпустила бета BIOS для плат Z790/B760 с возможность отключения CEP на процессорах Core 14
FelsheR-BAN100712
05:17
Конечно, ведь у них сейчас и цена приемлемая, и производительность отличная, жрет очень мало - у неё больше шансов чем у конкурента. Плюс народу лучами и пр. хератой бошки замутили. При прочих пример...
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем