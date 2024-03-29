Однако пока что это лишь разговоры, ведь 80% финансовых обращений Украины приходятся на американский доллар.

В Национальном банке Украины по итогам первого за последние два года Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка страны сообщают, что в обозримом будущем украинская гривна может быть перепривязана с доллара к евро.

Отмечается, что сейчас валютная структура сделок Украины определяет статус американского доллара как основной курсообразующей валюты, но всё больше украинцы начали обращать внимание на евро, который может вполне заменить «баксы», особенно с учётом стремлений страны к евроинтеграционным процессам.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подчёркивает, что всё это пока что лишь разговоры, ведь 80% финансового обращения приходятся именно на американский доллар. Он добавил, что если Национальный банк захочет привязать гривну к евро прямо сейчас, то все равно ничего не получится, а если бы даже получилось, то в целом это бы не изменило ситуацию: новая привязка не повлияет на курс гривны по отношению к доллару и евро, а украинцы не встали бы в очередь за обменом американских денег на европейские.

Впрочем, заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук тоже скептически относится к такому исходу. Более того, он уверен, что даже в случае вступления Украины в Европейский союз, страна не откажется от своей национальной валюты в пользу евро, ведь перешедшие на европейскую валюту Греция и Португалия столкнулись с проблемами, когда сохранившие свои купюры Чехия и Польша извлекли из этого лишь выгоду.

Стоит отметить, что на Украине ценники на движимое и недвижимое имущество (квартиры, дома, помещения, автомобили), его аренду, а порой и заработные платы (неофициально), традиционно устанавливаются в долларовом эквиваленте. Хранение денег в долларах в целом звучит для украинцев гораздо безопаснее с учётом рисков резкого скачка курса гривны к доллару, особенно если вспомнить, что с 2008 года цена доллара в гривнах выросла почти в десять раз.