Губернатор Севастополя подтвердил падение военного самолёта.

Вчера появились кадры очевидцев из Крыма, которые заметили крушение авиационной техники над Крымом. На кадрах видно, как загоревшийся самолёт падает вместе с обломками в воду и взрывается. Примечательно, что за некоторое время до этого в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию, написав в своём Telegram-канале, что в Чёрное море упал самолёт военного назначения. Пилоту удалось катапультироваться, его подобрали местные спасатели на расстоянии двухсот метров от берега. Подчёркивается, что гражданские объекты в результате крушения не пострадали.

реклама

Telegram-канал Fighterbomber пишет, что разбившимся самолётом оказался российский истребитель Су-27. Автор предполагает, что кадры говорят именно о сбитии авиационной техники противовоздушной обороной, а не отказе техники.

В то же время Telegram-канал ВЧК-ОГПУ предполагает, что самолёт мог быть сбит по ошибке российской противовоздушной обороны. Дело в том, что в городе Инкерман поблизости располагается зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

В Министерстве обороны России и Вооружённых силах Украины инцидент никак не комментировали.