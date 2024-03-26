С такой инициативой выступили в Латвии и Эстонии.

Несмотря на то, что концепция НАТО предполагает коллективную оборону, объединённую общими усилиями, до 2022 года Европа не особо тратила средства на оборонный сектор и рассчитывала в большей степени на защиту Соединённых Штатов Америки, которые в свою очередь, на оборону денег никогда не жалели. Сейчас мировые тенденции меняются и европейские страны осознали, что надеется на заокеанского союзника - не самый лучший залог для безопасности европейского континента.

Президент Латвии в интервью Financial Times призвал союзников по военному блоку нарастить подготовку к возможному конфликту в Европе, рассмотрев все варианты, начиная от призыва на военную службу цивильных граждан, заканчивая специальным военным налогом на оборонный сектор страны и резким увеличением военных расходов.

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По мнению президента Латвии, в Европе существует проблема с демографией, поэтому попытка обучить больше населения военному делу - вполне оправданная. Ринкевич не считает это трудностью для Латвии, которая отменила обязательную службу в 2007 году и вернула её в апреле 2023 года.

Президент Эстонии Алар Карис также допускает введение военного налога для финансирования оборонных закупок. Он считает неплохим началом достичь минимальных расходов Соединённых Штатов Америки на оборону, что фактически означает удвоение военного финансирования.

Председатель комитета Сейма Литовской республики по вопросам образования Артурас Жукаускас недавно выступил в парламенте с инициативой призыва в армию сразу же после окончания школы. Соответствующий законопроект зарегистрирован и он предполагает льготные условия поступления в университет для юношей, отслуживших 9 месяцев.

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс также рассказывает, что в своё время предлагал британским властям вернуть гражданскую армию, но правительство идею не оценило. Стоит отметить, что на Британских островах проблема с армией гораздо хуже, чем в условной Латвии или Польше, ведь пока эти страны наращивают численность военных, то в британской армии с каждым днём меньше и меньше человек на военной службе из чего следует тотальная нехватка кадров даже для выполнения небоевых задач, например обслуживания техники.