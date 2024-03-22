Сейчас НАТО требует от своих союзников тратить на оборонный сектор хотя бы 2% от ВВП.

Недавно президент Польши Анджей Дуда призвал Европу рассмотреть увеличение расходов на оборонный сектор до 3% от ВВП, назвав это здравой идеей на фоне существующей угрозы безопасности в регионе. Впрочем, всё это на фоне ситуации, когда определённая часть их союзников по североатлантическому альянсу не могут себе позволить тратить на армию даже 2% от ВВП.

Однако инициатива всё-таки получила поддержку, например в странах Балтии:

Литва. Литовский парламент опубликовал постановление, поддержанное 95 голосами «за» (против никто не голосовал, 10 депутатов воздержались), в котором с 2025 года на оборону страны должно быть выделено не менее 3% от ВВП. Страна также планирует на этом не останавливаться и к 2027 году поднять финансирование армии до 2,6 миллиардов евро.

Латвия. Латвийское правительство ещё в октябре 2023 года приняло решение об увеличении расходов на оборону до 3% к 2026 - 2027 годам. Сейчас страна имеет оборонные расходы, равные 2,25% от её ВВП.

Эстония. Премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что согласна повысить оборонные расходы в стране до 3%, но для этого необходимо будет повысить налоги. Она готова пойти на такой риск, признавая, что для неё это будет означать политическое самоубийство, ведь её политические рейтинги могут моментально посыпаться.

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Несмотря на это, такие крупные страны НАТО, как Германия, Италия, Испания и другие, по-прежнему не могут выделить даже 2% от своего ВВП на оборонный сектор. Дело в том, что они имеют кредиты, выплаты по которым привязаны к процентному соотношению ВВП. Фактически правительство этих стран повышают финансирование армии, но вместе с этим растут и их доходы, поэтому цифра расходов на оборону в процентах особо не меняется. Единственный действенным способом изыскать средства будет либо повышение налогов, либо снижение расходов на социальную сферу и оба эти решения крайне непопулярны, могут привести к внутреннему кризису, забастовкам, поднятию рейтингов оппозиционных сил.