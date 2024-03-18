Однако решение будет только с учётом российских интересов.

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о своём предложении Москве прекратить боевые действия на украинских территориях на время Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Французский президент также отметил важность переговоров, за которые французские власти выступают, но их интересуют и условия мира.

Российский президент Владимир Путин после своего переизбрания прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами, сообщив, что ничего не знает об этом. Однако он готов рассмотреть все предложения, но действовать будет исключительно из российских интересов.

реклама

Помимо этого Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине не из-за отсутствия у Вооружённых сил Украины боеприпасов.

Стоит напомнить, что летом 2023 года российский президент уже комментировал пункт мирной инициативы от Африки, который предусматривал прекращение огня. Тогда Путин фактически отверг предложения, так как не может отдать приказ военным не стрелять, когда на поле боя наступает украинская армия. Сейчас же ситуация абсолютно обратная, но стоит понимать, что позиция Киева в этом вопросе играет немаловажную роль, а украинские власти вряд ли согласятся на короткое перемирие, которое ослабит внимание к украинскому вопросу.