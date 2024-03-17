Документ позволял американских военных присутствовать на нигерских территориях для борьбы с терроризмом.

Председатель переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана, пришедший к власти в результате государственного переворота летом прошлого года, сообщил о разрыве военное соглашения с Соединёнными Штатами Америки, которое позволяло американским военных находится на нигерийских территориях для борьбы с террористическими ячейками Западной Африки.

К такому решению правящие в стране военные пришли после визита в страну американской делегации под руководством помощника Государственного секретаря по делам Африки Молли Пхи и командующего Африканским командованием генерала Майкла Лэнгли. Лидер Нигера объяснил, что американцы не соблюдали дипломатический протокол и не проинформировал нигерийских властей о составе делегации, дате её прибытия и повестке дня. Однако стороны всё же обсудили военное сотрудничество.

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По данным издания Reuters, в прошлом году на нигерских территориях находилось порядка 1,1 тысячи американских военных. Теперь все они должны покинуть территорию вслед за французами. Помимо этого в стране была американская военная база стоимостью более чем в 100 миллионов долларов, а также пункт отправки беспилотников.

В 2017 году Foreign Policy называло Нигер главным партнёром Соединённых Штатов Америки в противодействии террористическим ячейкам Западной Африки.