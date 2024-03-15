Общий оборот на предприятиях планируют вывести на уровень 2 - 3 миллиардов евро.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведёт активное сотрудничество с украинскими властями и ещё в прошлом году предпринял меры по заходу на украинский рынок с долей акций 51%, когда украинскому государственного концерну «Укроборонпром» достались оставшиеся 49%. Компания готовится к лету начать производство военной техники на украинских территориях, а сейчас занимается починкой повреждённых вооружений.

Генеральный директор Rheinmeall Армин Паппергер в разговоре Le Monde заявил, что его компания планирует построить на территории Украины по меньшей мере четыре завода, специализирующихся на производстве боеприпасов, военных машин, оружейного пороха и систем противовоздушной обороны.

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Немецкий бизнесмен подчеркнул, что Украина является важным партнёром для концерна и они видят потенциал вывести свой производственный оборот на территории страны до суммы 2 - 3 миллиардов евро. Примечательным является то, что всё это в условиях повышенного риска, когда по любой из производственных мощностей может быть нанесён удар российской ракетой.

Помимо этого компания ставит долгосрочную цель по наращиванию производства артиллерийских снарядов до 1,1 миллиона единиц калибра 155-мм. В текущем году предприятия Rheinmetall произведут 500 тысяч снарядов, в следующем ставится планка в 700 тысяч боеприпасов.