Всё это на фоне одобренной нац. собранием стратегии.

В феврале Президент Украины Владимир Зеленский приехал во Францию, где встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В рамках встречи между странами было подписано двухстороннее соглашение о безопасности, предполагающее содействие Украине в её интеграции в европейские и евроатлантические институты, а также оказание стране поддержки в боевых действиях.

Вчера стало известно, что Национальное собрание Франции (нижняя палата) проголосовало за правительственную стратегию в отношении Украины, одобрив её. Стратегия как раз таки затрагивала подписанное ранее президентами обеих стран двухстороннее соглашение.

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На заседании нижней палаты парламент выступил премьер-министр страны Габриэль Атталь, который заявил о «переломном этапе» российско-украинского конфликта и указал на «реальную, ощутимую опасность» для «повседневной жизни французского народа» в случае победы России.

Французское издание Le Monde сообщает, что уже в среду Сенат (верхняя палата) проголосует по одобренной стратегии и с большей вероятностью она будет принята окончательно. На 14 марта, по данным издания, французский президент запланировал обращение к нации, где он выступит перед французами по вопросу Украины.