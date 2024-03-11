Пристрастие французов к употреблению лягушачьих лапок угрожает популяции бесхвостых земноводных.

Издание Sky News пишет о коллективном обращении 550 ветеринаров, исследователей и защитников природы к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, которые указывают на фактическое истребление популяций лягушек из-за употребления французами их лапок в пищу. Зоозащитники призывают французского президента повлиять на ситуацию.

В письме подчёркивается, что несмотря на установленный Европейский союзом запрет на коммерческую эксплуатацию популяций лягушек, проживающих в Европе, европейские компании все равно импортируют порядка 4 тысяч тонн замороженных лягушачьих лапок ежегодно (от 80 до 200 миллионов амфибий), при этом 3 тысяч тонн продукции приходится именно на Францию.

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По сути европейские страны обходят запрет, закупая лягушек за рубежом - в странах Азии и Юго-Восточной Европы. В связи с этим ряд популяций лягушек в Индонезии, Турции и Албании испытывают значительное сокращение. Руководитель научного отдела организации Pro Wildlife Сандра Альтерр считает ситуацию абсурдной: европейцы запретили использовать в пищу европейских лягушек, но закрывают глаза на лягушачьи популяции за пределами региона, которые отлавливают для поставок европейским странам.

Специалисты резюмирует о ключевой роли Франции в истреблении популяций лягушек из-за их пристрастия к лягушачьим лапкам, призывая прекратить «чрезмерную эксплуатацию» бесхвостых земноводных, которая нарушает равновесие в природе.

Стоит напомнить, что ещё шесть лет назад Эмманюэль Макрон во время своего выступления в Елисейском дворе призвал включить лягушачьи лапки в реестр «нематериального наследия ЮНЕСКО» Франции, объясняя это исключительной способностью французов к приготовлению и употреблению в пищу деликатеса.