Об этом рассказал изданию французский депутат.

На прошедшей встрече европейских лидеров в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос отправки западных войск на Украину. Ряд стран НАТО, как и сам военный блок в целом, сразу же отреклись от слов Макрона, отметив, что не планируют направлять своих военных в зону боевых действий. В Министерстве иностранных дел Венгрии и вовсе утверждают, что ни Париж, ни Берлин не поднимали этот вопрос на уровне НАТО.

Депутат Франции и национальный секретарь Коммунистической партии страны Фабьен Руссель, ссылаясь на французского президента, в интервью местному изданию L'Independant сообщил, что Макрон действительно рассматривает сценарий по вводу войск на украинские территории в случае удачного продвижения российской армии в сторону Одессы или Киева.

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L'Independant подчёркивает, что слова Эммануэля Макрона вызвали беспокойства у политиков. Стоит напомнить, что недавно французский президент заявил об отсутствии лимитов и «красных линий» в вопросе оказания помощи Украине.

Впрочем, в любом случае, Франция говорила про отправку военнослужащих не принимающих прямого участия в боевых действиях, например инструкторов для обучения украинских военных.