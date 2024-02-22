Ракета дала резкую осечку и упала в океан в метрах от британской атомной подводной лодки, где находился министр обороны страны.

Военное морские силы Великобритании провели испытания американской баллистической ракеты Trident II D5, запущенной с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Однако ракета дала резкую осечку и снаряд упал в океан, в нескольких метрах от субмарины, где находился министр обороны страны Грант Шэппс.

Подробности осечки не разглашаются в рамках обеспечения национальной безопасности. Уточняется, что экипаж субмарины выполнил свои задачи идеально, однако ускорители первой ступени ракеты не сработали, поэтому она погрузилась в море и утонула. В рамках испытаний Trident II D5 должна была пролететь почти 6 тысяч километров и приземлиться в Атлантическом океане.

реклама

Британская армия испытывала ракету только два раза, предыдущая попытка была в 2016 году, но она тоже закончилась неудачей. В то же время Соединённые Штаты Америки с 1989 года провели 191 испытание ракеты, стоимость которой составляет более 21 миллиона долларов.

Американская баллистическая ракета Trident II D5 способна долетать до границы космоса, ускоряясь почти до 22 тысяч километров в час. Она может нести до 12 ядерных боеголовок. Разработчиком ракеты является американская оборонная компания Lockheed Martin, которая разработала ряд известных американских ракет, в том числе ATACMS.