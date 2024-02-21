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Nacvark
Reuters: Турция вынужденно снизила торговлю с Россией, опасаясь санкций от США
Экспорт турецких товаров на российский рынок за январь 2024 составил $631 млн. против почти $1 млрд., зафиксированного в январе 2023 года.

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Издание Reuters, ссылаясь на предварительные данные таможенной статистики, сообщает о снижении Турцией импорта собственных товаров в Россию. Связано это напрямую с опасениями турецких властей касаемо распространения на них санкций от Соединённых Штатов Америки.

За январь 2024 года турецкие компании поставили своих товаров всего на 631 миллион долларов, когда в январе 2023 года сумма была равна почти 1 миллиарду долларов. По некоторым товарам торговля и вовсе прервалась, например экспорт машинного оборудования прекратился из-за его сходства с военным оборудованием.

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Стоит отметить, что в 2023 году Турция поставила в Россию рекордное число товаров на 10, 9 миллиарда долларов, то есть вдвое больше, чем до начала действия антироссийских санкций.

Однако несколько месяцев назад американский президент Джо Байден подписал указ, в котором фирмы, помогающие России обходить санкции, попали в зону риска лишения доступа к финансовой системе Соединённых Штатов Америки. Помимо этого компании, ведущие бизнес от имени тех, кто попадает в американский санкционный список, также вошли в зону риска.

В начале февраля в Кремле подтвердили ужесточение турецкими банками правил работы с российскими клиентами. Тогда говорилось, что Центральный банк России ищет совместное с Турцией решение дополнительных трудностей во внешнеторговых операциях.

#россия #сша #турция
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