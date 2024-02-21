Страна уже почти три месяца не может перевезти технику из Софии в Русе (с западной в северную часть страны)

В 2023 году Болгария смогла утвердить поставку 100 бронетранспортёров для украинской армии. Изначально поставку заблокировал болгарский президент Румен Радев, но правящее большинство смогло отклонить его вето. Военная техника находится на счету Министерства внутренних дел страны, но не используется ведомством.

Член Народного собрания Болгарии из правящей коалиции считает, что задержка обусловлена неэффективной работой Министерства обороны. В частности проблема в том, что уже почти три месяца болгарское правительство не может доставить бронетранспортёры из точки А (София, западная часть страны) в точку Б (Русе, северная часть страны), расстояние между которыми чуть более 300 километров.

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Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев прокомментировал ситуацию, объяснив задержку тем, что болгарские власти рассчитывают покрытия транспортных расходов союзниками по НАТО. Он добавил, что речь идёт не о элементарной транспортной операции, а задействовании многих составов, но в любом случае инициатива Болгарии была оценена украинскими властями.

Стоит отметить, что ещё в январе болгарский министр рассказывал о желании болгарских властей найти союзника, желающего проспонсировать поставку. В случае, если таких меценатов не найдётся в североатлантическом альянсе, правительство будет думать над принятием отдельного решения, чтобы выделить деньги на транспортировку бронетехники.

Передача техника обусловлена затратами на её обслуживание, а также обещанными от Соединённых Штатов Америки деньгами на закупку западной техники в обмен на советскую для Украины.