Текст был обнародован Офисом президента Украины.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский приехал в Германию, встретившись с немецким канцлером Олафом Шольцом. Помимо этого страны подписали двустороннее соглашение, предусматривающее гарантии безопасности для Украины. Текст соглашения был обнародован Офисом президента Украины, однако сразу можно сказать, что он во многом похож на подписанный с Великобританией.

В соглашении Германия обещает оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для защиты собственного суверенитета и восстановления территориальной целостности страны, выражаемой границами на момент 1991 года. Помимо этого Германия обещает поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, оказывать содействие на пути реформ.

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Как и в гарантиях безопасности от Великобритании, в случае вооружённого нападения России на Украину немецкое правительство в течение 24 часов определит дальнейшие шаги, то есть о прямом вмешательстве на стороне украинского государства по-прежнему речи не идёт. Немцы при таких обстоятельствах могут предоставить современную военную технику, экономическую помощь, наложить санкции на Россию совместно с Европейским союзом, а также консультироваться с украинскими властями о их потребностях для самообороны, что происходит и сейчас.

Олаф Шольц охарактеризовал документ как «исторический», впрочем, как и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, когда британцы предоставил аналогичные гарантии безопасности для Украины.