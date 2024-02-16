Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Турецкая разработка задумывалась как аналог американскому истребителю F-35.

реклама

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире CNN Türk заявил, что украинская армия будет закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN производства Turkish Aerospace Industries, изначально задуманные как аналог американскому самолёту F-35.

По словам украинского дипломата, Украина не только купит, но и будет использовать турецкую авиацию, так как знает, где она необходима. По мнению Боднара, в перспективе KAAN могут составить конкуренцию американским истребителям F-35. Турция планирует вооружиться авиацией собственного производства, чтобы заменить устаревшие F-16.

реклама

Также он добавил, что украинские специалисты работают над созданием двигателя для турецкого истребителя. Именно создание собственного двигателя стало проблемой для турков, не имеющих опыта в разработке собственных истребителей, поэтому страна планировала закупать импортные решения и одновременно с этим разрабатывать отечественный вариант.

Изначально турецкие власти, как и все страны-участники НАТО, планировали получить на вооружение своей армии F-35, но в 2021 году страну исключили из программы разработки американского истребителя. Причиной тому стала закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Стоит отметить, что страны-участники североатлантического альянса не могут так просто получить новые истребители от штатов, поэтому для них обычно есть два выхода - либо участвовать в программе разработки, либо заслужить доверие американских властей, гарантировав, что разработка не попадёт в руки противника. Что касается второго варианта, недавно Греция получила разрешение на закупку F-35, согласившись поставить Украине имеющееся советское оружие в обмен на американское.

#украина #турция #kaan
2
Показать комментарии (2)
Лондон возглавит коалицию стран НАТО по поставке беспилотников Киеву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
3
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
8
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
6
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
6
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Астрономы из Обсерватории Стюарда обнаружили массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
22
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
62
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
1

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
08:45
"...Администрация Байдена обеспокоена происходящим в Авдеевке, но поддержать может только словами. Средств на военную помощь у Вашингтона нет. В Белом доме нашли виновных в сложившейся ситуации в Авде...
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Чато -- Бот
08:42
Ну да, закупят каклы у турок красивых картинок с лiтаками и будут счастливы. Это если Некроина доживёт до того момента, что вряд ли. Ведь верно, ведь правильно, Nacvark?
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Дмитрий
08:41
хотя бы доп клавиши чтоли сделали. а так все эти игрушки оверпрайс. проектор стоит 4 рубля и может проецировать что угодно куда угодно. и не нужно никакое олед сверх навороченное стекло.
Lian Li представила новый прототип стола с дисплеем, в который встроен ПК
erno
08:37
Невозможно, потому что сил нет.
Глава комитета Госдумы по обороне пообещал выставить Западу счёт за обстрел Белгорода
Дмитрий
08:36
"это предотвратит превращение миллионов компьютеров в электронные отходы, что пойдет на пользу экологии. " Да но старое железо будет зря жрать электричество. да и жрет оно больше чем новое.
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
Циклон-Б
08:33
ну вот, видно что с душой делается игра
Разработчики дилогии Ori показали геймплей своего нового проекта — ролевого экшена No Rest for the Wicked
Skyten
08:32
Ну а как должно быть? Было бы странно на российском ресурсе наблюдать тучу дегенератов незалежных. Для них телемарафон 24\7 там сплошные перемоги. Чеши туда и прыгай вместе со своим племенем.
Россия усиливает “гиперзвуковую игру”, ударив "Цирконом" по Украине
kitava
08:29
Жилая часть возможно уже этой ночью была оставлена ВСУ. Ждём новостей.
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
si-cat
08:29
Тогда бы кликбейт умер - а это ужос-ужос-ужос 🤣
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
unhurtable
08:28
Предсказуемость маньяка в том что он будет продолжать убивать тоже хорошо?
Путин высказался в пользу Байдена, как политика «старого образца»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем