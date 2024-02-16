Турецкая разработка задумывалась как аналог американскому истребителю F-35.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире CNN Türk заявил, что украинская армия будет закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN производства Turkish Aerospace Industries, изначально задуманные как аналог американскому самолёту F-35.

По словам украинского дипломата, Украина не только купит, но и будет использовать турецкую авиацию, так как знает, где она необходима. По мнению Боднара, в перспективе KAAN могут составить конкуренцию американским истребителям F-35. Турция планирует вооружиться авиацией собственного производства, чтобы заменить устаревшие F-16.

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Также он добавил, что украинские специалисты работают над созданием двигателя для турецкого истребителя. Именно создание собственного двигателя стало проблемой для турков, не имеющих опыта в разработке собственных истребителей, поэтому страна планировала закупать импортные решения и одновременно с этим разрабатывать отечественный вариант.

Изначально турецкие власти, как и все страны-участники НАТО, планировали получить на вооружение своей армии F-35, но в 2021 году страну исключили из программы разработки американского истребителя. Причиной тому стала закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Стоит отметить, что страны-участники североатлантического альянса не могут так просто получить новые истребители от штатов, поэтому для них обычно есть два выхода - либо участвовать в программе разработки, либо заслужить доверие американских властей, гарантировав, что разработка не попадёт в руки противника. Что касается второго варианта, недавно Греция получила разрешение на закупку F-35, согласившись поставить Украине имеющееся советское оружие в обмен на американское.