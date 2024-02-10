Он призывает разрешить оккупацию соседнего государства в случае чрезвычайной угрозы.

В январе в Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения», символизирующую стремления обеих частей Корейского полуострова к мирному объединению. До этого северокорейские власти отвергли возможность воссоединения корейского государства мирным путём, так как теперь между одним народом, разделённым двумя режимами, слишком большая социальная и политическая пропасть.

Вчера северокорейский лидер Ким Чен Ын по случаю празднования 76-й годовщины основания Корейской народной армии объявил, что КНДР считают Южную Корею своим неизменным главным врагом и готовы оккупировать государство при чрезвычайных обстоятельствах, требующих обеспечения собственной безопасности.

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По словам северокорейского лидера, при таких обстоятельствах оккупация южнокорейских территорий - разумная мера для вечной безопасности Северной Кореи, стабильности и мира в будущем.

Ранее Ким Чен Ын уже предлагал на конституционном уровне закрепить за Южной Кореей статус врага, допустив военное воссоединение с соседями с юга в случае войны. Он также предложил отказаться от обращения «соотечественники» к жителям юга полуострова.