Он обвиняется по делу о призывах к экстремизму.

В июле 2023 года бывший командир донецкого ополчения и министр обороны тогдашней Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан у себя дома. Тогда его жена раскрыла подробности, обозначив, что мужа обвиняют по статье 280 Уголовного кодекса (экстремизм)

Как итог, спустя полгода вина Стрелкова была доказана в Московском городском суде и теперь он будет заключён в колонию общего режима на срок в виде 4 лет и 11 месяцев. Максимальный срок по статье, которую ему инкриминировали (призывы к экстремизму) составляет 5 лет лишения свободы.

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Помимо этого ему запретят администрировать социальные сети в течение следующих трёх лет. Адвокат Игоря Гиркина утверждает, что поводом для заведения против него уголовного дела стали два поста в Telegram-канале: один - о возможной сдаче Крыма, другой - о невыплате довольствия военным.