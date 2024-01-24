Президентская охрана посодействовала задержанию двух экс-членов правительства, имеющих дружественные отношения с польским президентом.

Некоторое время назад была информация о задержании министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика из бывшего польского правительства, которое произошло прямо в президентском дворце польского президента Анджея Дуда, пригласившего туда чиновников. Сам Дуда выступил с поддержкой к бывшим коллегам, так как они входят в партию «Право и справедливость», сторонником которой он является.

Польская газета Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники, опубликовала материал, в котором говорится, что Дуда опасается собственной охраны, так как новое польское правительство главе с премьер-министром Дональдом Туском имеет «своих людей» в службе безопасности президента. По всей видимости, именно они поспособствовали аресту двух членов бывшего правительства.

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Как утверждает польское издание, когда появилась информация о задержании Каминьского и Вонсика прямо в президентском дворце, Анджей Дуда сначала был шокирован этой новостью, а потом впал в ярость, обвинив начальника своей охраны в предательстве.

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Польский президент пытался передать функции президентской охраны военной военной жандармерии (аналог «Росгвардии» или Нацгвардии Украины), но законодательство Польши не позволило ему это сделать.