Он отметил, что ни одного доказательства, подтверждающего или опровергающего смерть бизнесмена.

После произошедшей летом прошлого года авиакатастрофы с участием бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилась информация о гибели бизнесмена и его правой руки - Дмитрия Уткина по прозвищу «Вагнер», но никаких исчерпывающих доказательств смерти функционеров частной военной компании не обнародовано, поэтому появились теории заговора, завязанные на том, что оба военных деятеля живы.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил сомнения касаемо гибели Пригожина. Он сразу подчеркнул, что в украинской разведке не считают его мёртвым или живым, так как не видели ни одного доказательства, подтверждающего тот или иной исход.

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Буданов также признал, что ситуация со смертью Евгения Пригожина и раскол внутри частной военной компании положительно отразились на положении украинской армии, так как «вагнеровцы» были серьёзным противником, когда действовали независимо.

«Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать» - утверждает он.

Помимо этого Кирилл Буданов рассказал о судьбе бывшего командующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, имевшего дружественные связи с Пригожиным и пропавшего после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», который он осудил. По словам главы украинской разведки, российский генерал получил номинальную должность и живётся ему нормально, но такого влияния, какое он имел, сейчас уже, разумеется, не имеет.

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При этом отстранение Суровикина от военных дел Буданов опять-таки расценивает как хорошее событие, называя генерала жёстким в принятии военных решений и вопросе взятия на себя ответственности, чего боятся делать другие офицеры.