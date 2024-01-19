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Nacvark
Из-за тестирования Россией систем РЭБ в Калининграде половина территорий Польши остались без GPS
Об этом пишут местные издания.

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Польские средства массовой информации сообщают, что 16 января часть территорий Польши, в том числе Сувалкский коридор, недавно остались без навигационной системы GPS. Проблема возникла предположительно из-за прошедшего накануне тестирования Россией систем радиоэлектронной борьбы.Данные об уровне помех с сайта GPSJAM
(зелёный - 0-2% помех, жёлтый - 3-10%, красный - свыше 10%)Как отмечают польские издания, это не первый случай, когда у враждебных к России государств пропадает навигация. Такая проблема в этом году уже возникла у Эстонии и Финляндии, вступившей в НАТО 4 апреля 2023 года. Польша также сталкивалась с этим казусом ранее (последний раз до этого момента - 26 декабря 2023 года)

Польское издание Cyberdefence24 указывает на то, что охват помех совпадает с охватом российских систем радиоэлектронной борьбы, расположенных в Калининградской области.

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Владелец сайта GPSJAM, осуществляющего мониторинг уровня помех навигационной системы GPS, Джон Уайзман считает, что проблемы помех в работе навигации на польских территориях могли быть вызваны преднамеренными действиями.

#россия #польша #калинград
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