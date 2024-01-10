Венгерские власти хотели бы, чтобы дальнейшая поддержка украинского государства обсуждалась ежегодно на протяжение всего четырёхлетнего плана.

Несмотря на согласие 26 стран-участников Европейского союза утвердить четырёхлетний план по оказанию финансовой помощи Украине на общую сумму в 50 миллиардов евро, Венгрия продолжает блокировать это решение.

Издание Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов, сообщает о готовности Венгрии отказаться от вето по данному проекту, если голосования по нему будут проводится ежегодно. Хоть такой вариант и ломает всю суть бесперебойной долгосрочной поддержки, о которой просят украинские власти, это всё же предоставляет возможность оказать помощь Украине на уровне союза.

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Журналисты издания отмечают, что при таких обстоятельствах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы ежегодно вновь блокировать помощь украинскому государству или требовать каких-либо уступок от Европейского союза за отказ от вето.

Ряд европейских дипломатов прокомментировали такой исход, посчитав его невозможным. Они утверждают, что семилетний бюджет союза - многолетняя структура, которую нельзя согласовывать каждый год.

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Украина могла бы претендовать на ежегодное финансирование на сумму в 12,5 миллиардов евро (грантами и кредитами), если бы четырёхлетнее финансирование на общую сумму в 50 миллиардов евро удалось бы согласовать в Европейском совете.