Украинские власти заключил государственный контракт по закупке роботизированных пулемётов.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что в рамках развития кластера военных технологий в государстве, украинское правительство впервые заключило контракт по закупке автоматизированных пуленепробиваемых систем ведения пулемётного огня «ШаБля», которые таким образом встанут на серийное производство. По словам украинского министра, данная разработка позволит поражать противника дистанционно, при этом сохраняя жизни и здоровье пулемётчиков Вооружённых сил Украины. Изначально проект был лишь стартапом, но сейчас перерос в разработку, которую законтрактовали украинские власти.

Фёдоров напомнил, что в Украине действует правительственная платформа украинских оборонных инноваций Brave1, направленная на помощь в виде грантов стартаперам на их разработки, если те помогут изменить ситуацию на поле боя. Уже десятки проектов смогли в рамках данной программы получить государственные контракты на поставку вооружения Вооружённым силам Украины.

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Роботизированная турель «ШаБля» на дистанционном управлении впервые была продемонстрирована в апреле 2023 года. В сентябре прошлого года начались её испытания на базе беспилотного робота Ironclad.