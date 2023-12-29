Также было добавлено, что любые заявления прежде всего оружие.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявление начальника ведомства Кирилла Буданова годичной давности о том, что уже летом 2023 года Вооружённые силы страны зайдут в Крым. Как оказалось, глава украинской разведки не обманул, хотя и тут есть оговорка.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов напомнил, что украинские военные всё же побывали на территории Крымского полуострова. И вправду, ведь в октябре Федеральная служба безопасности России задержала одного из военных, который должен был вместе с остальным десантом высадиться в Крым. Тогда боец сознался, что диверсионная группа хотела снять фото и видео в Крыму с участием украинских военных на фоне флага Украины.

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Юсов также подчеркнул, что все заявления военно-политического руководства, прогнозы об итогах боевых действий - инструменты влияния в информационной борьбе и делаются они, когда это необходимо, чтобы добиться подходящего итога. Проще говоря, когда идёт речь о амбициозных обещаниях по достижению цели в кратчайшие сроки, скорее всего, это лишь элемент информационной борьбы.