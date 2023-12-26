Арест будет действовать в течение двух месяцев с момента задержания.

Ещё в октября Следственный комитет России предъявил начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову обвинение в нанесении более чем ста ударов с воздуха по российским территориям с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас же Басманный районный суд Москвы провёл заочный арест главы украинской разведки, обвинив его в совершении 104 преступлений по 2 части статьи 205 УК РФ (террористический акт), предусмотренных подпунктами «а» (совершение группой лиц по предварительному сговору) и «в» (повлёкшие значительный имущественный ущерб)

реклама

Официально арест действует в течение двух месяцев, срок будет исчисляться с момента задержания украинского генерала в России. В судебном порядке ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это не первый случай, когда российская и украинская сторона возбуждают уголовные дела и выносят по ним обвинительные решения в судебном порядке против российских и украинских военных, политических и общественных деятелей. По сути происходит формирование почвы для правового задержания, если такая возможность в будущем появится.