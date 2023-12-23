В материале американского издания утверждается, что Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев организовал убийство основателя ЧВК «Вагнер»

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой обвинили Секретаря Совета безопасности России Николай Патрушева в организации убийство основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе над Тверской областью.

Источники издания в лице бывших сотрудников американских и российских спец. служб утверждают, что Патрушев ещё летом 2022 года предупреждал российского президента Владимира Путина о необходимости разобраться (мирным путём) с поступающей от Пригожина угрозой, однако пока «вагнеровцы» добивались боевых успехов, никто их не трогал. После того, как лидер ЧВК «Вагнер» начал публично жаловаться на нехватку боеприпасов, нелестно отзываться в адрес российского военного командования, тогда уже начали предприниматься соответствующие меры, вызвавшие ещё большее негодование в руководстве частной военной компании.

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Как итог, российский бизнесмен пошёл на вооружённый мятеж, тем самым показав неповиновение действующей власти. По данным издания, это стало причиной, по которой Патрушев начал разрабатывать план по ликвидации Пригожина. The Wall Street Journal пишут, что Путин был ознакомлен с ним и никаких возражений не предъявив. Помимо этого Николай Патрушев сделал свой вклад в попытки убедить Евгения Пригожина отступить во время мятежа, чтобы приступить к последующим действиям.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на статью американского издания, заявив, что тут нечего комментировать. Он отметил, что The Wall Street Journal «любят заниматься продуцированием pulp fiction (криминального чтива)»