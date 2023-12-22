Венгерский политик опасается, что если не станет Украины, то венгры будут граничить с россиянами.

Венгерская газета Magyar Nemzet, ссылаясь на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет, что тот не желает иметь общей границы с Россией. Он считает, что для венгров выгодно, чтобы между Россией и Венгрией была территория, контролируемая другим государством.

Что касается боевых действий, глава венгерского правительства считает, что сначала Украина должна подписать перемирие с Россией, а после уже мир. В частности он обеспокоен, что если Европа не начнёт переговоры с российскими властями, то этим займутся другие великие державы за пределами европейского континента, например Соединённые Штаты Америки, тем самым перепрыгнув через голову европейцев, как было со времён Второй мировой войны. При этом ранее Орбан говорил, что украинские власти не пошли на мир с Россией по указке американских властей.

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Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия в своей политики руководствуется сугубо национальными интересами и заглядывает на за границу только с одной мыслью: «Самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией»

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До этого венгерский политик утверждал, что Россия принадлежит к другой цивилизации, отличающейся от Европы, но это не повод отказываться от сотрудничества с ней.