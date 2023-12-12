Михаил Подоляк задался вопросом, готов ли Запад признать коллективное поражение перед Россией.

Пока Конгресс не может согласовать финансирование украинских потребностей на следующий год, украинские чиновники продолжают делать заявления, связывающие поражение Украины с отказом Запада помогать далее. В этот раз советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев умрёт, но не станет никогда российским городом.

Тем не менее украинский чиновник заверил, что Украине хоть и будет тяжело без американской помощи, но страна продолжит сражаться и отстаивать своё право на свободу. Он также задался вопросом, готовы ли Соединённые Штаты Америки и демократический лагерь в целом признать своё коллективное поражение перед Россией.

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«Готовы ли проиграть России мы все вместе?», - сказал Михаил Подоляк [прямая цитата]

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже признал, что если Конгресс отложит вопрос оказания военной помощи украинской армии, то есть существенный риск потерять все итак малочисленные успехи контрнаступления, а в перспективе и вовсе проиграть России.