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Nacvark
Советник Зеленского: Киев умрёт, но не станет никогда российским городом
Михаил Подоляк задался вопросом, готов ли Запад признать коллективное поражение перед Россией.

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Пока Конгресс не может согласовать финансирование украинских потребностей на следующий год, украинские чиновники продолжают делать заявления, связывающие поражение Украины с отказом Запада помогать далее. В этот раз советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев умрёт, но не станет никогда российским городом.

Тем не менее украинский чиновник заверил, что Украине хоть и будет тяжело без американской помощи, но страна продолжит сражаться и отстаивать своё право на свободу. Он также задался вопросом, готовы ли Соединённые Штаты Америки и демократический лагерь в целом признать своё коллективное поражение перед Россией.

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«Готовы ли проиграть России мы все вместе?», - сказал Михаил Подоляк [прямая цитата] 

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже признал, что если Конгресс отложит вопрос оказания военной помощи украинской армии, то есть существенный риск потерять все итак малочисленные успехи контрнаступления, а в перспективе и вовсе проиграть России.

#россия #украина #подоляк
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