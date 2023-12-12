реклама
Пока Конгресс не может согласовать финансирование украинских потребностей на следующий год, украинские чиновники продолжают делать заявления, связывающие поражение Украины с отказом Запада помогать далее. В этот раз советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев умрёт, но не станет никогда российским городом.
Тем не менее украинский чиновник заверил, что Украине хоть и будет тяжело без американской помощи, но страна продолжит сражаться и отстаивать своё право на свободу. Он также задался вопросом, готовы ли Соединённые Штаты Америки и демократический лагерь в целом признать своё коллективное поражение перед Россией.
реклама
«Готовы ли проиграть России мы все вместе?», - сказал Михаил Подоляк [прямая цитата]
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже признал, что если Конгресс отложит вопрос оказания военной помощи украинской армии, то есть существенный риск потерять все итак малочисленные успехи контрнаступления, а в перспективе и вовсе проиграть России.