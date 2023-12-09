Он позволит организовывать учебный процесс в стране на европейских языках.

В 2018 году в Украине был окончательно отменён закон «Об основах государственной языковой политики», предоставляющий регионам право на региональный язык. Принятый в 2012 году законопроект был крайне положительно воспринят иностранными государствами, так как имел очень лояльную структуру и позволял иностранцам нести свою языковую культуру в страну. После его отмены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился, заявив, что в стране происходит «наступление на национальные меньшинства», тем самым отношения между Украиной и Венгрией начали с ещё большим треском рушится.

В Верховной рады Украине проголосовали за законопроект с регистрационным номером 10288-1, необходимый для открытия переговоров от вступлении Украины в Европейский союз. Его одобрили 317 голосами «за»

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Новый закон предусматривает, что частные образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать язык обучения в рамках существующих в Европейском союзе. Однако обязательное изучение украинского языка это не отменяет. В законодательной инициативе также идёт речь о лояльных языковых правилах к политической рекламе, частных школах и университетах, классах для национальных меньшинств.

В теории это может позволить «украинским венграм» отстаивать свои права на использование венгерского языка в жизнедеятельности. Именно этого хотели венгерские власти от украинских, когда выражали протест отмене закона «Об основах государственной языковой политики»

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При этом стоит учесть, что русский язык в стране не легализуют. Понятие языка национальных меньшинств в данном контексте затрагивает только язык стран-участников Европейского союза.