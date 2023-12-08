Ведомство объяснило, какой расклад с оружием сейчас у российской армии по их данным.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о данных украинской разведки касаемо запасов российского вооружения. Он отметил, что Россия продолжает изготавливать оружие, которого итак достаточно на складах.

Если говорить о стрелковом оружии, то Юсов признал, что его очень много и хватит на человеческий ресурс, значительно превышающий количество кадрового резерва. Это говорит о том, что российская армии имеет фактически неограниченное количество стрелкового оружия, накопленного с советских времён.

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Дела обстоят нормально и с ракетным вооружением, в частности советскими С-300, которых довольно много. Они хоть и не являются высокоточным оружием, но позволяет наносить удар по цели в квадрате, создавая угрозу для позиций и населённых пунктов недалеко от линии боевого соприкосновения. При этом спикер украинской разведки выделил сложную ситуацию с бронетехникой, которая хоть и производится, но преимущественно всё же подразделения вооружаются расконсервированными модернизованными образцами. Подтверждение этому - появление старых советских танков на поле боя.

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Особую проблему для украинской армии создаёт наращивание Россией производства ударных беспилотников, которое стало следствием обхода санкционной политики, введённой странами Запада.