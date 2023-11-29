Предполагается, что возможное отравление было через еду.

Издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет, что жена главы украинской разведки Марианна Буданова получила отравление тяжёлыми металлами. Также имеется информация об отравлении ещё нескольких сотрудников разведки. Все они находятся в больнице.

Источники издания утверждают, что жена Кирилла Буданова сразу ощутила на себе признаки отравления из-за небольшого веса, а сотрудники разведки оказались «немного огромные» и не почувствовали никаких изменений в своём самочувствии. Отравление женщины было зафиксировано после того, как она сдала анализы.

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Украинское издание утверждает, что сейчас Буданова чувствует себя лучше и находится под наблюдением врачей.

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Другое украинское интернет-издание «Бабель», ссылаясь на собеседника в украинской разведке, сообщает, что отравление Марианны Будановой произошло с помощью веществ, никак не используемых в быту и военном деле, что может косвенно указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.