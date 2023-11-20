Речь идёт о Precision Strike Missile (PrSM)

В Министерстве обороны Соединённых Штатах Америки сообщили об успешном испытании новой ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, которая была запущена с высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS. Производством новой ракеты займётся оборонная компания Lockheed Martin, разработавшая ATACMS.

Согласно заявлению производителя Lockheed Martin, лётные испытания на короткие дистанции оказались наиболее сложными для ракеты PrSM, поскольку ей требовалось точное управление траекторией при гиперзвуковых скоростях для достижения цели. Во время их проведения также подтвердили общую прочность ракетной системы. В Пентагоне отметили, что предварительные результаты испытаний свидетельствуют о том, что ракета PrSM проявила ожидаемые характеристики в плане прогнозируемой траектории полета, эффективности поражения цели, почти вертикального угла поражения и точности взрыва. Окончательный отчёт о новой ракеты выпустят к концу года.

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Precision Strike Missile представляет из себя высокоточную ракету дальнего действия класса «земля-земля» нового поколения, совместимую с пусковыми установками M270 и M142 HIMARS. Предполагается, что новая ракета заменит ATACMS. В 2022 году Пентагон уже заказал 54 ракеты у Lockheed Martin, что обошлось американскому бюджету в 77,5 миллионов долларов. Вице-президент компании Джей Прайс считает производство PrSM приоритетом для модернизации высокоточных снарядов большой дальности американской армии, так как новая ракета обеспечит большую дальность и смертоносность.