Израиль поставил чёткую цель по демилитаризации сектора Газа.

Чуть более недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильские власти планируют установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа, проведя демилитаризацию региона. Он считает, что только так можно гарантировать израильтянам безопасность.

Издание The Times of Israel цитирует главу израильского правительства, который в очередной раз заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окончания войны с ХАМАС сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа против любой угрозы.

реклама

В то же время Нетаньяху считает невозможным передать Палестинской национальной администрации полномочия органа самоуправления палестинским государством, так как председатель организации Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осуждать нападение сил ХАМАС на Израиль, а некоторые его соратники и вовсе являются сторонниками палестинского движения.

«Невозможно поставить во главе сектора Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму», - утверждает премьер-министр Израиля.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ранее американский президент Джо Байден поддержал идею создания независимого палестинского государства, но только после ликвидации в секторе Газа ячеек ХАМАС.