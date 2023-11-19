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Nacvark
Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит свободу действий в секторе Газа и после окончания войны
Израиль поставил чёткую цель по демилитаризации сектора Газа.

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Чуть более недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильские власти планируют установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа, проведя демилитаризацию региона. Он считает, что только так можно гарантировать израильтянам безопасность.

Издание The Times of Israel цитирует главу израильского правительства, который в очередной раз заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окончания войны с ХАМАС сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа против любой угрозы.

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В то же время Нетаньяху считает невозможным передать Палестинской национальной администрации полномочия органа самоуправления палестинским государством, так как председатель организации Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осуждать нападение сил ХАМАС на Израиль, а некоторые его соратники и вовсе являются сторонниками палестинского движения.

«Невозможно поставить во главе сектора Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму», - утверждает премьер-министр Израиля.

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Ранее американский президент Джо Байден поддержал идею создания независимого палестинского государства, но только после ликвидации в секторе Газа ячеек ХАМАС.

#израиль #палестина #сектор газа #цахал #нетаньяху
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