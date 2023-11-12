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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico заявил, что украинская армия может наносить удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, если Россия возобновит обстрелы на украинских энергетических объектов предстоящей зимой.
Журналисты издания спрашивали чиновника, может ли ответ Украины, анонсированный украинским президентом Владимиром Зеленским, включать в себя удары по нефтегазовой отрасли России. Галущенко считает это справедливым,
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«Это было бы справедливо ... Нанося ответные удары, мы бы использовали тот же подход, атакуя их энергетическую инфраструктуру»
Министр энергетики Украины Герман Галущенко
В то же время украинский министр уверен, что это никак не отразится на ценовой политике на газ и нефть, ведь поимо России поставкам могут заниматься другие страны.
«Я уверен, мир справится», - заключил Галущенко.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине проводят подготовку к более масштабным ударам по энергетической инфраструктуре со стороны России. Он допустил нанесение «ответных ударов», но в чём именно они выражаются не уточнил.