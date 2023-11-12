Он считает, что они портят общий вид Чечни.

В официальном Telegram-канале главы Чеченской республики Рамзана Кадырова опубликовано видео, где чеченский лидер прогулялся по улицам Грозного с чиновниками и отдал приказ отобрать у жителей столицы земли, которые он счёл недостаточно ухоженными.

Прогуливаясь с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым (двоюродный брат Рамзана), он обратил внимание на категорию участков, которые, по его мнению, «уродуют внешний облик города» и несмотря на замечания властей, на протяжение второго десятка лет до сих пор не принимают никаких решений. Глава Чечни считает, что безответственный подход владельцев и нежелание разумно распоряжаться своей территорией приводит земли к плачевному санитарному состоянию.

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«Посмотрите на эти участки. Они давно уже должны быть отобраны. Отбирайте... Просто посмотрите на это. У тех, кто в центре города так содержат участок, давным давно должны были отобрать эти земли. Это я отдаю тебе (обращается к мэру Грозного) приказ: отнимайте всё, аннулируйте все документы», - говорится в видео.

Рамзан Кадыров заключил: «Это же позор. Посмотри как они живут. Им не нужны участки, обязательно отбери их у них», на что Хас-Магомед Кадыров ответил ему: «Понял, шеф»

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По итогам инспекции было проведено совещание в мэрии, где городской голова получил официальное поручение перевести бесхозные и непрезентабельные земельные участки в собственность Грозного, найдя им более рациональное применение. Кадыров добавил, что только такими исчерпывающими мерами можно решить эту проблему, а при должном уходе эти места станут вполне привлекательными для инвесторов.