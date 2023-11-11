Российская армия активизировала свои силы в атаках на линии Авдеевка - Марьинка на Донецком направлении и Купянск - Сватово на Луганском направлении.

За последние дни российские военные силы активизировались в зоне боевых действий на украинских территориях, усилив атаки на линии Авдеевка - Марьинка на Донецком направлении и Купянск - Сватово на Луганском направлении. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла в эфире эстонского телеканала Eesti Rahvusringhääling (ERR)

По информации разведывательного центра Сил обороны Эстонии, среднесуточное количество атак достигло 64, при этом российские силы обладают достаточными ресурсами для поддержания постоянного военного давления на украинские позиции.

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Эстонская разведка отмечает, что Россия завладела инициативой на Луганском и Донецком направлениях, что свидетельствует о сохранении цели взять под контроль обе украинские области в пределах их административных границ. Предполагается, что российские военные имеют все шансы взять под контроль Авдеевку. Это позволит создать буферную зону перед Донецком протяжённостью около десяти километров, что, по мнению разведки, позволит оттеснить артиллерию противника и открыть новые логистические маршруты.