Это первый в мире бомбардировщик шестого поколения.

В сети появились кадры с полётом американского самолёта-бомбардировщика B-21 Raider, являющегося первым в мире представителем шестого поколения в своём роде. Американский самолёт совершил свой первый полёт в Палмдейле, штат Калифорния, где дислоцируется 43-й завод Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. Информация подтверждена американским командованием.

Несмотря на то, что технические характеристики бомбардировщика находятся под грифом секретности, есть определённая информация о его предназначении. Самолёт проектировался как дальний бомбардировщик, способный нести большую бомбовую нагрузку, в том числе термоядерное оружие, и при этом оставаться малозаметным.

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B-21 Raider, подражая B-2 Spirit (предшественник) в аэродинамике и сохраняя характерный нос, является более компактным вариантом. Вероятнее всего, при проектировании использовались кили посередине фюзеляжа. Фото ниже показывают шесть внутренних отсеков разного размера для размещения разнообразного вооружения, включая дроны, делая бомбардировщик «воздушным авианосцем»

Эти особенности отличают его от предшественника. Этот самолёт первый с опцией беспилотного управления. B-21 Raider также представляет новый подход к проектированию с открытой архитектурой, обеспечивая постоянное обновление без традиционных Block-ов, позволяя изменять оснащение, вооружение и программное обеспечение без программ модернизации.

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Разработка бомбардировщика шестого поколения ведётся ориентировочно с 2015 года. Примечательно, что первый полёт самолёта состоялся менее чем через год после первой его демонстрации.