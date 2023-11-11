Над этим работает Федеральное бюро расследований и Почтовая служба Соединённых Штатов Америки.

Власти Соединённых Штатов Америки активно проводят расследование в поисках лиц, отправивших конверты с фентанилом (сильнодействующее наркотическое вещество опиоидного класса) на избирательные участки в штатах Джорджия, Невада, Калифорния, Орегон и Вашингтон. Конверты, направленные на ключевые участки, в том числе те, результаты которых имеют ключевое значение на президентских выборах, находятся в центре внимания.

По данным Associated Press (AP), несколько подобных конвертов уже удалось перехватить на почтовых отделениях. Правоохранительные органы, в том числе Федеральное бюро расследований и Почтовая служба Соединённых Штатов Америки, в совместном заявлении информируют о продолжающейся работе по выявлению других конвертов, которые могли бы быть разосланы неизвестными злоумышленниками.

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Эти инциденты также оказывают влияние на процесс подсчёта голосов на местных выборах, вызывая задержки в этом процессе. Отмечается, что ситуация требует внимания и дополнительных мер для обеспечения безопасности и законности выборного процесса.