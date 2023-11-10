Подробную информацию о его технических характеристиках раскроют позже.

Российская компания «КАМАЗ», специализирующаяся на производстве дизельных грузовых автомобилей и двигателей, опубликовала на своей странице социальной сети «ВКонтакте» прототипа беспилотного самосвала «Робокоп» (полное название - КАМАЗ Атлант 49 «Робокоп»)

Из фотографии становится понятно, что машина использует колёсную формулу 8 на 4 и предназначена для работы на карьерах. Обтекаемая форма кабины с узким тонированным стеклом, на котором установлены датчики, очень похожа на шлем главного героя серии фильмов «Робокоп»

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В компании сообщили, что после установки самосвальной платформы транспорт едет в научно-технический центр «КАМАЗ» для доработки. После всех необходимых работ его направят в Кемерово для проведения испытаний в реальных условиях на одном из угольных месторождений.

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«КАМАЗ» добавили, что подробная информация о технических характеристиках беспилотного самосвала появится позже. В будущем по транспорту будет опубликовано обзорное видео.