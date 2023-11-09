Это приведёт к невозможности выплачивать украинским госслужащим зарплаты.

Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что на текущий момент ассигнованных финансовых средств на оказание бюджетной помощи Украине не осталось. Американцы не могут поддерживать Украину финансами в прежних размерах, пока в Конгрессе Соединённых Штатов Америки не согласуют дальнейшее выделение средств на поддержку.

По словам представителя USAID, в сложившихся обстоятельствах украинским властям придётся задействовать чрезвычайные меры, в том числе эмиссию денег и невыплату заработных плат государственным служащим. Первый вариант предусматривает выпуск новых денег, в связи с чем есть существенный риск гиперинфляции в стране. Об этом он рассказал в рамках слушания в комитете Сената по иностранным делам.

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Также Эрин Макки сообщил, что если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование Украины, то организации-партнёры штатов либо сократят число получателей гуманитарной помощи на 75%, либо полностью прекратят реализовывать программы оказания гуманитарной поддержки.