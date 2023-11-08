Такую цифру озвучивал глава эстонской разведки.

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг выступил с заявлением, в котором указал на массовое производство артиллерийских снарядов российским военно-промышленным комплексом. Он утверждает, что россияне производят полтора миллиона снарядов в месяц. Какого именно калибра - он не уточнил, а это важный фактор, ведь те же снаряды калибра 20-мм для автоматических артиллерийских пушек производятся легче, нежели полноценные боеприпасы калибра 152-мм.

Кивисельг считает, что отдельная проблема для российской армии - артиллерийские установки, над восстановлением которых сейчас работают. При этом он отметил, что производить баллистические ракеты россияне в таком числе не могут.

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Украинский портал Defense Express считает, что глава эстонской разведки мог ошибиться в своих подсчётах, ведь производство полтора миллиона новых снарядов в месяц - совсем нереалистичная цифра. К этому добавляются данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое рассказывало о планах россиян нарастить производство до 2,1 миллионов артиллерийских нарядов в год, но никак не в месяц.

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Вполне вероятно, что часть из произведённых снарядов лишь восстановленные боеприпасы советских мобилизационных резервов.