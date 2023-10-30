Американские власти против бездумных ударов по палестинским территориям.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты Америки настаивают на том, чтобы передаваемое Израилю оружие использовалось строго по «законам войны», то есть ради защиты мирного населения от ударов.

По словам американского чиновника, когда американцы передают оружие иностранному государству, они предъявляют требование, что его применение должно быть связано с мерами по защите невинных жизней. Салливан подчеркнул ответственность Израиля по международному праву за защиту мирного населения в секторе Газа при ударах с воздуха и проведении наземных манёвров сухопутными силами.

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Американский чиновник также рассказал, что ХАМАС препятствует выезду американцев из сектора Газа, которые были не захвачены палестинцами, а просто находились в регионе в момент и после нападения палестинских сил на Израиль.

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Ранее в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что американская армия не принимает никакого участия в боевых действиях с Палестиной.