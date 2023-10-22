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Nacvark
Боец UFC Хамзат Чимаев, переехавший в Швецию, попросил Кадырова отправить его воевать за Палестину
Российско-шведский боец просит чеченского лидера разрешение взять оружие и поехать на войну с Израилем.

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Шведский боец UFC, родившийся в Чеченской республике, Хамзат Чимаев обратился к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с просьбой отправить его воевать за ХАМАС в секторе Газа. Он утверждает, что ему не сложно драться в октагоне, и если ему дадут разрешение воевать за палестинцев, то он будет первым, кто туда отправиться.

Чеченец просит Кадырова дать ему оружие и позволить сражаться за Палестину. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова Чимаева, назвав их трогательными и заслуживающими глубокого уважения. Чеченский лидер похвалил бойца, что тот, находясь в эпицентре внимания спортивного мира, осудил израильские действия в секторе Газа и показал, насколько сильно у него болит сердце за братский палестинский народ.

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Стоит отметить, что в возрасте 16 лет родившийся в селе Гвардейское (Чеченская республика) Хамат Чимаев переехал в Швецию в статусе эмигранта, где проработал на птицефабрике и охранником в клубе. Позже чеченец стал выступать на соревнованиях по смешанным единоборствам, представляя Швецию. В конце сентября боец вновь сменил спортивное гражданство, представляя теперь уже Объединённые Арабские Эмираты.

#палестина #кадыров #чимаев
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