Российский депутат недоволен новыми купюрами.

Депутат Государственной думы и председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что в действиях Центрального банка прослеживается антигосударственная позиция и в большом, и в малом. Таким образом он отреагировал на новые банкноты российского руля.

По мнению российского депутата, банкнота хоть и не является гербом или флагом, это не значимый государственный символ, выбор рисунка на котором не может быть произвольным и случайным. В частности он недоволен новой тысячной купюрой, на которой изображён храм без креста. Миронов считает, что это знак очевидной беды, сигнал духовного неблагополучия и никакие разъяснения официальных лиц не исправят это.

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Помимо этого российский депутат заявил, что авторы новых российских денег - прикомандированные «цивилизованным Западом» люди, действующие в его интересах. Он напомнил о падении стоимости национальной валюты и попытках государственного органа «душить российский бизнес, загонять в нищету население и вносить раскол в наше многоконфессиональное и многонациональное общество»

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Сергей Миронов подытожил свои обвинения призывом к Центральному банку России уйти в отставку.