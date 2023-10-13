Однако сейчас главным приоритетом израильское командование ставит войну.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля(ЦАХАЛ) Герци Халеви признал провал в организации обороны 7 октября, в результате чего палестинские силы смогли прорвать израильскую границу и временно взять под свой контроль ряд населённых пунктов.

По словам израильского военачальника, ЦАХАЛ несёт ответственность за безопасность страны и её граждан, поэтому в субботу (7 октября) израильская армия не выполнила свою обязанность по защите населённых пунктов, граничащих с сектором Газа.

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Герци Халеви пообещал разобраться в ситуации, но подчеркнул, что сейчас главным приоритетом является ведение боевых действий.

Издание The New York Times, ссылаясь на четырёх высокопоставленных сотрудников израильской службы безопасности, писало, что события 7 октября стали возможными из-за чрезмерной уверенности в системе дистанционного наблюдения и вооружения на границе, неспособности разведки контролировать ключевые каналы связи ХАМАС, сосредоточении командования на одной из приграничных баз, которую захватили палестинцы, в связи с чем возникли препятствия между коммуникацией израильских подразделений.

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Ранее в Генеральном штабе Израиля уже сообщали, что сектор Газа больше никогда не будет прежним, а руководство ХАМАС, в частности Яхья Синвара, обречены на неминуемые последствия, как и система организации, стоящая за нападением на израильское государство.