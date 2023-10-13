В стране также признали, что израильские военные поначалу не справились с вторжением палестинцев.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил с заявлением, в ходе которого сказал, что сектор Газа больше никогда не будет прежним. Израильский военачальник пообещал ликвидировать всё руководство палестинского региона, чтобы дать понять оставшимся, что вредить израильскому государство не стоит.

Герци Халеви признаёт, что для этого необходимо много времени. Израильтянам понадобится выдержка, хладнокровие, единство и солидарность, чтобы нанести «смертоносный удар» противнику, к которому все стремятся.

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Помимо этого израильский офицер упомянул Яхья Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа и одного из основателей Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», назвав его судьбу обречённой, как и всей системы, которая за ним стоит. Именно этого палестинца обвинили в организации нападения на Израиль 7 октября.

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Халеви также пообещал приложить усилия освобождения военнопленных, взятых палестинскими силами. Однако на текущий момент дипломатическим путём сделать это вряд ли возможно, разве что проведением наземных операций с целью освобождения пленных израильтян.