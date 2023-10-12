Где сам командир и вообще в Палестине ли он - неизвестно.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после объявленного проникновения ХАМАС на израильские земли продолжает обстреливать сектор Газа, который находится в фактической изоляции и погряз в разрушениях. В результате своих ракетных атак израильская армия отчиталась о ликвидации нескольких командиров палестинского движения, но на этом останавливается не собирается.

Их главная цель - лидер боевого крыла ХАМАС Мохаммед Дейф, стоящий за большинством антиизраильских операций, которого уже успели прозвать новым Усамой бен Ладеном. Вчера ЦАХАЛ нанёс удар по дому палестинца, в результате чего погибло нескольких членов его семьи, включая брата. Где находится сам Мохаммед Дейф и вообще в Палестине ли он - неизвестно. Стоит отметить, что некоторые функционеры ХАМАС пребывают за пределами сектора Газа.

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Это не первый случай, когда Дейф теряет родственников. В 2014 году израильская армия нанесла серию авиационных ударов, из-за которой погибли его малолетние сын, дочь и одна из жён. Сам палестинец пережил семь покушений, организованных израильской армией.

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Информация о нанесении ракетного удара по дому лидера боевого крыла ХАМАС распространена изданием The Jerusalem Post и пока не комментировалась ЦАХАЛ.