Израильские власти фиксируют проникновение неизвестных с ливанских территорий, которых позже ликвидировали.

Вчера «Хезболла» объявила о полной поддержки палестинских действий против Израиля, а силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировали проникновение неизвестных с ливанских территорий, которые позже были ликвидированы.

Израильская армия сообщила, что в данный момент ведёт удары по территориям Ливана, в частности по позициям «Хезболлы». В сети уже имеется видео с поражением смотровой вышки ливанской военизированной организации.

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ЦАХАЛ также сообщает, что по израильским территориям с Ливана был осуществлён запуск двух миномётных снарядов, один из которых не перелетел границу. В отличие от ХАМАС, «Хезболла» обладает ещё неистощённым запасом ракет, а также людским ресурсом, вооружённым должным образом.

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Ранее ливанские власти сообщили, что взяли гарантии у военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла» о невмешательстве в израильско-палестинский конфликт, если Израиль не будет представлять прямой угрозы Ливану. Однако израильские власти имеют информацию о агрессивных действиях со стороны ливанской организации, поэтому по возможности наносят удары по её пунктам размещения.