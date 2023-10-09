Во всех случаях украинский спецназ не смог закрепиться после высадки.

С 2022 года иностранные издания публиковали информацию о попытках элитных украинских подразделений вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией, которые заканчивались неудачей. До этого момента никакой официальной информации от украинских властей по этому поводу не было, но начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов всё же подтвердил слухи.

По словам главы украинской разведки, всего было проведено три операции по возвращению контроля над Энергодаром и Запорожской атомной электростанцией и все они безуспешны. В августе 2022 года спецназ ГУР МО пересёк Каховское водохранилище в районе Энергодара на гражданских быстроходных лодках, не имея специальных военных плавсредств, но не смог закрепиться. Имеющейся артиллерийской поддержки не хватило, поэтому под давлением превосходящих сил противника, украинские военные отступили. Они ещё не имели опыта в проведении подобных операций.

реклама

«Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника», - командир особого подразделения ГУР МО «Шаман»

Несмотря на неудачу, украинская разведка провела ещё две попытки высадиться на левый берег Днепра. В последней операции украинские силы задействовали несколько сот человек, включая иностранных добровольцев, имевших подобный опыт. Однако, как отмечается, подготовка российских войск становилась всё лучше, а третью высадку украинских военных и вовсе встретили российские танки, из-за чего пришлось отступать.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Буданов признаёт, что успеху трёх операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки. Тем не менее, он считает, что свою задачу спецназ выполнил: россияне так и не подключили Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме.