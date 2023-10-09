Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Буданов рассказал о трёх провальных попытках вернуть контроль над Энергодаром и Запорожской АЭС
Во всех случаях украинский спецназ не смог закрепиться после высадки.

реклама

С 2022 года иностранные издания публиковали информацию о попытках элитных украинских подразделений вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией, которые заканчивались неудачей. До этого момента никакой официальной информации от украинских властей по этому поводу не было, но начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов всё же подтвердил слухи.

По словам главы украинской разведки, всего было проведено три операции по возвращению контроля над Энергодаром и Запорожской атомной электростанцией и все они безуспешны. В августе 2022 года спецназ ГУР МО пересёк Каховское водохранилище в районе Энергодара на гражданских быстроходных лодках, не имея специальных военных плавсредств, но не смог закрепиться. Имеющейся артиллерийской поддержки не хватило, поэтому под давлением превосходящих сил противника, украинские военные отступили. Они ещё не имели опыта в проведении подобных операций.

реклама

«Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника», - командир особого подразделения ГУР МО «Шаман»

Несмотря на неудачу, украинская разведка провела ещё две попытки высадиться на левый берег Днепра. В последней операции украинские силы задействовали несколько сот человек, включая иностранных добровольцев, имевших подобный опыт. Однако, как отмечается, подготовка российских войск становилась всё лучше, а третью высадку украинских военных и вовсе встретили российские танки, из-за чего пришлось отступать.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Буданов признаёт, что успеху трёх операций помешали как управленческие, так и исполнительные недостатки. Тем не менее, он считает, что свою задачу спецназ выполнил: россияне так и не подключили Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме.

#украина #буданов #заэс #энергодар
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинский пленный назвал ТОС-1А"Солнцепек" самым страшным оружием России
Украина ввела жёсткую цензуру и запретила выяснять обстановку на поле боя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
3
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
6
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
2
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
6
Покрытие «Накидка» танков РФ Т-90М «Прорыв-3» может отражать ракеты Javelin
+
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
1
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
5
Савчук: российские войска отразили 7 атак ВСУ на краснолиманском направлении
+
Показан управляемый 4-метровый робот за 15 миллионов долларов
2
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
+

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
64
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
7
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
26
О будущем рынка настольных игр в России
4
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
49
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
39
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
7
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
15
Применяем нейросеть Face Swapper - как бесплатно и быстро заменить лицо на фотографии
1

Сейчас обсуждают

Тайлер Дерден
05:31
Да, что тут недосказаного? Иран показал, что уровень его бойцов оказался выше, чем у распиаренных Израильских военных.
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
Anakeen
05:30
Особенно, если это пытается доказать Чимбал.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Yвесёделерчuk
05:26
Специальный надзорный орган, награды обязательно. Грамота онлайн вертухая без категории. Орденская планка крёстная-вертухай-резидент.
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
Эдуард Кузнецов
05:19
"Non- ultra")
Intel собирается выпустить линейку массовых ноутбуков с новой серией процессоров Meteor Lake
Voodoo People
05:11
Иди попрыгай ещё на майданчике, может легче станет, бгг
Новые санкции США против Китая обернутся для NVIDIA миллиардными убытками
mo3ulla
04:41
мультики янки всегда хорошие делали и делают .. с реальными образцами чета как то не очень. гиперзвук ихний не даст соврать . когда у РФ и китая уже летает .. у янки даже прототипа толком нет . но это...
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
Андрей Важенин
04:18
Т.е. автор утверждает что 0.6 МОА на 100м это хреновенький результат? Интересно он вообще огнестрел то держал. У СВД минутная точность уже хорошо т.е. 1 МОА = 50мм на 100м. Самые точные матчевые ств...
«Калашников» завершил испытания новой снайперской винтовки
Dimon1996
03:58
Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа
Dimon1996
03:50
По-ходу по аналогии как с "Москвичами" будет. Закупят на Алике (или на Тао-Бао) партию китайских аналогов, затрут названия и нарисуют свои. Ну и двойной-тройной ценник, разумеется тоже накинут, иначе ...
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
NoName
03:38
Никого не смущает что в десктопе у АМД 8 больших и 16 малых ?когда мелкие ядра они только в мобильные пихать собираются ?
Intel выставит 40-ядерные процессоры 16-го поколения против 24-ядерных AMD Ryzen 8000 — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем