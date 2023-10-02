Украинские средства РЭБ не могут эффективно противостоять российским дронам.

С октября прошлого года Россия активно начала применять иранские дроны Shahed для ударов по критической инфраструктуре Украины. Беспилотники проявили себя эффективны, в связи с чем российское правительство наладило их производство на своих территориях под наименованием «Герань»

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия провела работу по модернизации иранских дронов, усложнив задачу для украинской противовоздушной обороны по их сбитию. В частности это касается средств радиоэлектронной борьбы: дроны, попавшие в зону действия украинской защиты, выходят из неё и восстанавливают сигнал

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Украинский чиновник ранее уже отмечал, что до 24 февраля 2022 года украинское правительство не уделяло должное внимание средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому они существенно уступают современным, которые, например, применяются в России для противодействия украинским дронам.

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На текущий момент дроны «Герань-2» по-прежнему применяются для ударов по украинским территориям, вместе с баллистическими и крылатыми ракетами. Число сбиваемых дронов, по информации украинских властей, увеличилось, если сравнивать с данными прошлого года, однако порой беспилотники все равно долетают до своей цели.